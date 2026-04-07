Gabbia Milan, pronto a tornare in campo! Allenamento in gruppo dopo la sconfitta la Maradona – FOTO

Gabbia Milan, pronto a tornare in campo! Novità da Milanello dopo la sconfitta al Maradona, ecco il rientro in gruppo del difensore

Il Milan riparte dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, con l’obiettivo di voltare subito pagina e preparare al meglio la prossima sfida contro l’Udinese. Il day after porta però anche una notizia positiva per Massimiliano Allegri: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il difensore centrale rossonero, fermo da Milan Parma di fine febbraio, ha ripreso il lavoro con i compagni, come mostrato dalle immagini pubblicate sui profili social ufficiali del club. Un segnale importante dopo settimane di lavoro differenziato legate all’operazione per ernia inguinale.

Gabbia verso il rientro

Il ritorno in gruppo rappresenta un passo decisivo nel percorso di recupero di Gabbia, che ora entra nella fase finale della riatletizzazione. Dopo oltre un mese di stop, il centrale italiano è dunque sulla via del pieno recupero.

Lo staff medico rossonero continuerà a monitorare le sue condizioni, ma i segnali sono incoraggianti e fanno pensare a un possibile ritorno tra i convocati già nelle prossime gare che potrebbe rivelarsi fondamentale per il Milan, soprattutto in un momento in cui il reparto difensivo ha bisogno di rotazioni e certezze garantendo riposo al trio Tomori, De Winter e Pavlovic, utilizzato con continuità dal suo stop.

Testa all’Udinese

Archiviata la delusione del Maradona, il Milan è chiamato a reagire immediatamente. La gara contro l’Udinese diventa un passaggio chiave per rilanciare il cammino in campionato.

Con il rientro di Gabbia, Allegri può guardare al futuro con maggiore fiducia, ritrovando progressivamente pedine importanti in vista del finale di stagione.

Back at it: Matteo Gabbia 👊 pic.twitter.com/f3gYcpH74z — AC Milan (@acmilan) April 7, 2026