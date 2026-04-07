Il Milan non si ferma: rientro lampo e allenamento a Milanello dopo la sfida di Napoli

Milan, i rossoneri sono tornati nel cuore della notte per iniziare immediatamente la preparazione in vista dei prossimi impegni

Non c’è un attimo di sosta per il Milan guidato da Massimiliano Allegri. Dopo il triplice fischio del match di ieri sera contro il Napoli, la squadra non si è trattenuta in Campania, ma è volata nella notte a Milano per ottimizzare i tempi di recupero e mantenere alta la concentrazione. Il gruppo è atterrato nel capoluogo lombardo quando era ancora buio, dirigendosi subito verso le proprie abitazioni per riposare qualche ora prima della convocazione ufficiale.

Questa mattina, infatti, i cancelli del centro sportivo di Milanello si sono regolarmente aperti per accogliere i calciatori. La sessione di allenamento è iniziata puntualmente, con l’obiettivo di smaltire le fatiche della gara e analizzare immediatamente quanto accaduto sul terreno di gioco. Massimiliano Allegri ha voluto che i suoi uomini fossero pronti e reattivi, evitando i classici cali di tensione che possono seguire una trasferta così impegnativa dal punto di vista fisico e nervoso.