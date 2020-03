Milan, tutta la squadra è con Pioli ma la sua conferma non è sicura

In questo momento di caos societario in casa Milan dopo l’allontanamento di Boban, la squadra si schiera al fianco di Pioli

Pioli è arrivato al Milan alla settima giornata di campionato come piano B per il post-Giampaolo dopo che le trattative con Spalletti non sono andate a buon fine. Nonostante essere stato etichettato più e più volte come un “traghettatore” in questa sua avventura in rossonero, è riuscito a far cambiare idea grazie al netto cambiamento visto in campo dai ragazzi sia dal punto di vista tecnico-tattico che di impegno. Indubbiamente l’arrivo di Ibra ha aiutato il lavoro del tecnico emiliano.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo periodo abbastanza confusionario e ignoto a livello societario in casa Milan è emerso una volta di più come i giocatori siano positivamente attaccati al mister: la maggior parte della squadra è con Pioli, ma questo potrebbe non essere decisivo a garantirgli la conferma.