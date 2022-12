Milan, Pioli: «L’esultanza al gol di Giroud contro l’Inter? Sembravo Mazzone». L’allenatore rossonero racconta così il derby

Intervistato da Sportmediaset, Stefano Pioli ha ricordato la sua esultanza al gol che Olivier Giroud ha segnato contro l’Inter.

GOAL GIROUD NEL DERBY E LA CORSA – «Rivendendola mi sembro un po’ Mazzone quando fece la corsa, il passo più o meno è quello… Noi siamo partiti per vincere il campionato, perché l’anno precedente eravamo arrivati secondi e volevamo migliorare il nostro piazzamento. Arrivare al girone di ritorno in un derby, in cui sei sono di sette punti e potevi andare potenzialmente a meno 10… vincerlo così è stato importante per la stagione».

