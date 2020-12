Milan, nessun rossonero come Castillejo in Europa League

Samuel Castillejo è detentore di un particolare record tra i giocatori del Milan in Europa League: lo spagnolo sarà oggi anche capitano

In vista del match di questa sera contro lo Sparta Praga, mister Pioli ha architettato un profondo turnover. Tra i vari ricambi però figurano non solo seconde linee o addirittura debuttanti, ma anche profili di esperienza e affidabilità. Tra questi possiamo assolutamente citare Samuel Castillejo. Lo spagnolo non è titolarissimo nell’undici rossonero, ma rappresenta comunque una valida alternativa e soprattutto un giocatore di affidamento. L’ex Villareal sta attraversando un buon momento ed è reduce da tre gol consecutivi, contro Lille, Celtic e Sampdoria.

Proprio per questo motivo contro lo Sparta Praga sarà titolare e avrà il compito di guidare il Diavolo verso la vittoria, che ricordiamo sarà un risultato importante ma non imprescindibile. Un particolare record inoltre contraddistingue Castillejo (che questa sera potrebbe indossare la fascia da capitano): il numero 7 rossonero ha preso parte a cinque gol in Europa League dal suo esordio con il Milan nel 2018/19 ad oggi (due gol e tre assist): nessun giocatore del Diavolo ha fatto meglio nel periodo, al pari di Hakan Çalhanoğlu.