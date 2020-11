Milan-Lille streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Lille streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la seconda gara dei gironi di Europa League

Milan-Lille streaming: giovedì 5 novembre, alle ore 21:00, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Lille per il terzo match dei gironi di Europa League. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per gli uomini di Pioli, che affronteranno l’avversario più ostico del raggruppamento. Con una vittoria Romagnoli e compagni farebbero 3/3 e strapperebbero di fatto già gran parte del biglietto per i sedicesimi. Lo stato di forma del Diavolo è sempre ottimo: la vittoria arrivata domenica contro l’Udinese in campionato, al termine di una partita sofferta, ha accresciuto ulteriormente la consapevolezza nei propri mezzi da parte di una squadra sempre più in fiducia. Il Lille, dalla sua, viene da un pareggio per 1-1 contro il Lione: i francesi occupano attualmente la seconda posizione in classifica in Ligue 1, a due soli punti di distacco dal PSG primo. Nel girone di EL invece gli uomini di Galtier sono due punti sotto al Milan.

Milan-Lille streaming e diretta tv

Milan-Lille sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, dove sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Milan-Lille, ultime e probabili formazioni

MILAN – Qualche cambio di formazione per Pioli rispetto alla gara contro l’Udinese. In difesa Dalot dovrebbe sostituire Calabria e completare il reparto insieme a Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A metà campo Tonali agirà in coppia con uno tra Bennacer e Kessie. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Rebic. Con il croato vedremo Brahim Diaz e uno tra Saelemaekers e Castillejo.

LILLE – 4-4-2 per gli uomini di Galtier. Celik, Soumaoro, Botman e Bradaric dovrebbero comporre la linea difensiva. A centrocampo le ali saranno Bamba e Ikoné, mentre nel cuore della mediana agirebbero André e Soumaré. La coppia d’attacco sarà formata da Yazici e David.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE LILLE (4-4-2) – Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.

Milan-Lille, i precedenti con Frankowski

Bartosz Frankowski è l’arbitro designato a dirigere la terza gara del girone di Europa League tra Milan e Lille in programma giovedì a San Siro, il fischietto polacco sarà coadiuvato dai connazionali Jakub Winkler e Marek Arys, quarto uomo Jakubik. Nessun precedente tra Frankowski e le due compagini (Milan e Lille) che si affronteranno giovedì a San Siro. Prima volta assoluta dunque per il direttore di gara polacco che in carriera ha diretto solo tre gare di Europa League.

Milan-Lille, i precedenti

Milan e Lille si sono incontrati solo una volta nella loro storia (andata e ritorno) nella stagione 2006/2007 durante la fase a gironi della Champions League, poi vinta dal Milan in finale contro il Liverpool ad Atene. A sorpresa il precedente è in favore dei francesi che pareggiarono l’andata per 0-0 per poi vincere 2-0 in Francia, contro un Milan già qualificato, grazie alle reti di Peter Odemwingie e Abdul Kader.