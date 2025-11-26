Milan Lazio, tegola per Sarri a centrocampo: un titolare salta la doppia sfida, emergenza totale in mediana

Milan Lazio, i biancocelesti arrivano a San Siro in un buon momento ma con gli uomini contati in mezzo al campo per l’infortunio di Cataldi

Il calendario del Milan propone una settimana di fuoco che potrebbe indirizzare in maniera significativa il prosieguo della stagione. Sulla strada della formazione di Massimiliano Allegri c’è la Lazio di Maurizio Sarri, avversario da affrontare due volte nel giro di pochi giorni: il primo atto andrà in scena sabato sera a San Siro per il campionato, mentre la replica è prevista tra otto giorni allo stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti arrivano all’appuntamento con il vento in poppa, forti di una rinnovata fiducia figlia di un filotto positivo: dopo un avvio di stagione molto altalenante, i capitolini hanno conquistato ben 15 punti nelle ultime otto gare, risalendo la china della classifica e presentandosi a Milano con ambizioni ritrovate.

Tuttavia, le notizie che rimbalzano da Formello sorridono decisamente ai rossoneri. In vista della doppia sfida, infatti, Sarri deve fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo. Dopo il forfait di Rovella, l’infermeria laziale accoglie un altro pezzo da novanta, costringendo il tecnico a ridisegnare completamente la mediana. A lanciare l’allarme è l’edizione odierna de Il Messaggero, che fotografa così la situazione critica: «Cataldi e Guendouzi, Lazio in emergenza». Una defezione pesante che toglie geometrie e fosforo alla manovra avversaria, offrendo al centrocampo fisico e strutturato di Allegri l’opportunità di dominare il gioco in mezzo al campo.

Il quotidiano romano entra poi nel dettaglio dei tempi di recupero e delle possibili soluzioni tattiche, evidenziando come la coperta per Sarri sia cortissima: «Il regista è stirato, out almeno 20 giorni: c’è solo Vecino per sostituirlo col Milan. Il francese è in diffida e rischia di saltare il Bologna. Si valuta il reintegro di Dele». Senza i suoi due registi principali, Rovella e Cataldi, sia per la gara di sabato che per quella di giovedì prossimo, la Lazio si affiderà probabilmente a Matias Vecino in cabina di regia, affiancato da Basic e Guendouzi, con il disperato tentativo di reintegrare in rosa Dele-Bashiru per avere almeno un cambio. Un’occasione d’oro per il Milan, chiamato a sfruttare le difficoltà strutturali dell’avversario per fare bottino pieno.