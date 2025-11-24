Milan Lazio, dopo il derby contro l’Inter arriva un altro big match a San Siro. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’euforia per la vittoria nel Derby di Milano deve lasciare spazio alla massima concentrazione. Il Diavolo è atteso da un altro impegno cruciale che può consolidare la sua posizione nelle zone altissime della classifica. Per la tredicesima giornata di Serie A, i rossoneri affronteranno la Lazio in una sfida ad altissima tensione che si terrà sabato 29 novembre alle 20:45 nello scenario di San Siro.

Questo match rappresenta la vera prova del nove per la squadra di Massimiliano Allegri, dimostrando se la ritrovata solidità e il cinismo visti contro l’Inter sono la regola e non l’eccezione. La Lazio, infatti, è una squadra tradizionalmente ostica e una diretta concorrente per le posizioni europee, garantendo un test impegnativo per la difesae la creatività offensiva del Milan.

🧠 La Sfida Tattica: Allegri contro il Suo Passato

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato per ricostruire un ciclo vincente, ha le idee chiare. Dopo aver smorzato l’entusiasmo eccessivo post-Derby, Allegri punterà ancora sull’equilibrio tattico e sulla gestione dei momentidella partita. Il centrocampo del Diavolo, con l’auspicabile piena forma di Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese, dovrà dominare la mediana per impedire alla Lazio di innescare le proprie punte veloci.

Per il Milan, il vantaggio di giocare una sola volta alla settimana in campionato deve tradursi in una freschezza atletica e una lucidità mentale superiori rispetto agli avversari, costretti spesso a destreggiarsi tra più fronti. La sfida tattica sarà decisiva per mantenere il passo delle capoliste.

🤝 Tare e l’Occhio al Mercato: La Rosa Sotto Esame

La partita contro la Lazio è particolarmente sentita anche da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. L’ex dirigente laziale, conosce perfettamente l’ambiente biancoceleste e sa quanto questa partita possa essere cruciale per l’umore.

Inoltre, la prestazione in campo servirà a Tare come ulteriore metro di giudizio per valutare la profondità della rosa in vista del mercato di gennaio. Un risultato positivo contro una squadra di alta classifica come la Lazio rafforzerebbe la fiducia nel progetto tecnico-sportivo, mentre un passo falso potrebbe accelerare la ricerca di rinforzi mirati, in particolare in difesa e in attacco, come richiesto dagli addetti ai lavori.

L’appuntamento di sabato sera a San Siro è, in sintesi, la vera cartina tornasole delle ambizioni Scudetto del Milan.