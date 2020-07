Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

Verso Milan-Juventus: ecco le probabili formazioni per il big match di questa sera tra rossoneri e bianconeri

MILAN – Confermatissimo il 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno ancora di Castillejo. Convocato invece Calhanoglu, che è in ballottaggio con Rebic per un posto sull’esterno d’attacco. In difesa spazio agli stessi interpreti di Roma: Conti e Theo Hernandez sulle fasce, Romagnoli e Kjaer in mezzo a protezione della porta difesa da Donnarumma. Nessun riposo per la coppia stakanovista di centrocampo formata da Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Saelemaekers, Paquetà e Rebic. Davanti spazio a Ibrahimovic.

JUVENTUS – 4-3-3 invece lo schieramento per gli uomini di Sarri. Il tecnico dovrà fare i conti con le pesanti assenze di De Ligt e Dybala, entrambi squalificati. In difesa spazio a Rugani al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado e Danilo occuperanno le fasce. La porta sarà invece difesa da Szczesny. A metà campo Pjanic sarà affiancato da Rabiot e Bentancur. Davanti Higuain supportato da Ronaldo e Bernardeschi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Bonaventura, Calhanoglu, D. Maldini, R. Leão. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Chiellini, Alex Sandro, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri, Vrioni. All.: Sarri.