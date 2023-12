Milan, rendimento in trasferta da incubo: il dato da migliorare nel 2024

Tra i lati negativi di questa stagione del Milan, oltre gli infortuni, c’è il rendimento dei rossoneri in trasferta. Il dato da migliorare

i rossoneri hanno vinto a inizio campionato ben 4 partite su 4 lontano da San Siro. Dodici punti, importanti, pesanti e convincenti. Dall’uno-due di Bologna alla vittoria tenuta sulla Roma all’Olimpico nonostante l’inferiorità numerica. Per poi passare alla rimonta decisa e determinata di Cagliari fino al guizzo finale di Marassi contro il Genoa. Una squadra all’altezza della situazione, convinta della propria forza e capace di indirizzare le partite. Nelle successive quattro partite, invece, è scesa la media-punti e anche la continuità delle prestazioni. La squadra delle prime 4 trasferte di questo campionato si è rivista nel primo tempo di Napoli e nel primo tempo di Lecce. Ma, un episodio dopo l’altro, sono arrivati due pareggi che hanno iniziato a pesare sul distacco in classifica dalle primissime del campionato.

Poi, a Bergamo e a Salerno, i primi tempi sono diventati sprazzi, non sufficienti ad ottenere la vittoria, anzi sul campo dell’Atalanta è arrivato anche il 3-2 finale di Muriel. Anche per questo ad oggi il Milan ha conquistati 18 punti in casa e 15 in trasferta, visto che a Salerno il 2-2 firmato Jović ha deciso il risultato finale contrariamente a quanto accaduto a Bergamo. Ora bisogna tornare a vincere.