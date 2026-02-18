Milan Como, oggi in campo il recupero di Serie A! Allegri cambia ancora in attacco: fuori Nkunku, c’è Leao

Milan Como, oggi in campo a San Siro il tanto discusso recupero della 24a giornata di Serie A! Nell’undici di Allegri nuovi cambi in avanti

Per la terza gara consecutiva, Massimiliano Allegri sembra orientato a confermare Ruben Loftus-Cheek nel reparto offensivo. Il dubbio principale, in vista della sfida contro il Como a San Siro, riguarda il partner dell’inglese: se contro Bologna e Pisa era partito titolare Christopher Nkunku, questa volta potrebbe toccare a Rafael Leao.

Leao verso una maglia da titolare

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese è favorito sul francese per partire dal primo minuto. Leao non gioca titolare da diverse settimane e sta convivendo con un fastidio al pube che ne ha limitato continuità e rendimento. L’ultimo gol risale a inizio gennaio contro il Genoa, ma lo staff tecnico ritiene che possa garantire qualità e imprevedibilità in una fase decisiva della stagione.

Nonostante la condizione non sia ancora ottimale, l’attaccante rossonero appare in crescita e potrebbe rappresentare un’arma importante contro la squadra di Fabregas.

Le parole di Allegri sulle condizioni fisiche

In conferenza stampa, Allegri ha fatto il punto sulla situazione fisica del numero 10 rossonero:

«Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene».

Parole che confermano fiducia e attesa nei confronti di Leao, considerato determinante nella volata finale. La scelta definitiva arriverà solo a poche ore dal calcio d’inizio, ma l’impressione è che Allegri voglia rilanciare il talento portoghese dal primo minuto per ritrovare brillantezza e incisività in zona gol.

