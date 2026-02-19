Milan Como come Inter Juventus? Il malcontento dei rossoneri è arrivato all’AIA dopo l’espulsione ad Allegri!

Milan Como come Inter Juventus? All’AIA segnali di malcontento rossonero per la direzione gara di Mariani e l’espulsione ad Allegri

Il Milan si trova nuovamente a fare i conti con un episodio arbitrale controverso. Dopo le proteste della Juventus post Inter-Juve e del Verona per le decisioni durante Parma-Hellas, anche i rossoneri hanno espresso malcontento per alcune scelte fatte durante il match contro il Como, che si è disputato ieri.

Il caso del cartellino rosso a Allegri

Secondo quanto riportato da Niccolò Schira su X, l’episodio che ha scatenato il malumore in casa rossonera riguarda il cartellino rosso mostrato a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo un episodio che ha visto coinvolti Cesc Fabregas, tecnico del Como, e Saelemaekers.

Il rosso a Allegri è stato sanzionato dopo un tentativo di trattenuta da parte di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, seguito dalla reazione dell’esterno rossonero e dal successivo contatto fisico con il tecnico del Como. La decisione dell’arbitro ha suscitato forte disappunto, in particolare perché non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del tecnico comasco.

La dirigenza rossonera non gradisce la gestione dell’episodio

L’episodio non è stato affatto gradito dalla dirigenza rossonera, che ha ritenuto penalizzante la gestione della situazione da parte dell’arbitro. Le proteste per il trattamento ricevuto e per la decisione riguardo al rosso ad Allegri si aggiungono alla crescente frustrazione per alcune scelte contestate in questa stagione.

Con questo nuovo capitolo nella controversa gestione arbitrale, il Milan si unisce alla lista delle squadre che chiedono maggiore chiarezza e coerenza nelle decisioni arbitrali. Le decisioni nelle prossime giornate potrebbero alimentare ulteriori discussioni sul tema.

