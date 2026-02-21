News
Milan Como, Allegri preoccupato dalle diffide: non solo Rabiot, due titolari a rischio. E quel precedente nel derby…
Milan Como, Massimiliano Allegri è preoccupato dalla situazione legata alle diffide: oltre a Rabiot ci sono anche Fofana e Athekame
La sfida di domenica contro il Parma non è solo una caccia ai tre punti, ma un vero e proprio campo minato per la formazione di Allegri. Se il caso Rabiot ha tenuto banco per tutta la settimana, la lista dei diffidati rossoneri è in realtà molto più profonda e preoccupante. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, oltre al francese, ci sono altri due pilastri che rischiano di saltare la stracittadina contro l’Inter: Youssouf Fofana e Athekame.
Milan Como, lo spettro di Fofana e il rischio squalifiche
La gestione dei cartellini sarà il tema centrale della partita di San Siro. La situazione è resa ancora più tesa da un precedente che i tifosi rossoneri ricordano fin troppo bene:
- Il Ricorso Storico: Nello scorso campionato, proprio durante Milan-Parma, Fofana incappò in un’ammonizione pesantissima da diffidato. Quel giallo gli costò la presenza nel derby di ritorno contro l’Inter, privando il centrocampo di Allegri del suo equilibratore nel match più importante dell’anno.
- Athekame in Pericolo: Anche il giovane difensore Athekame entra nella lista dei “sorvegliati speciali”. Una sua ammonizione costringerebbe Allegri a ridisegnare la difesa per la prossima sfida o, peggio, per il derby di inizio marzo.
- Strategia di Gestione: Con tre titolari in diffida, il rischio di una “ecatombe” disciplinare è altissimo. Allegri dovrà decidere se rischiare i suoi fedelissimi o preservarli, sapendo però che il Parma non concederà sconti e richiederà la massima intensità agonistica.
