Milan-Celtic: Bennacer e Castillejo verso il recupero, Ibrahimovic…

Milan-Celtic: Ismael Bennacer e Samu Castillejo sarebbero vicini al recupero, assenti per via precauzionale contro la Fiorentina

Giovedì il Milan sfiderà il Celtic nel match valido per la quinta giornata di Europa League. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Ismael Bennacer e Samu Castillejo, assenti contro la Fiorentina in campionato, dovrebbero quasi certamente recuperare.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, la situazione starebbe sempre più migliorando. Impossibile vederlo in campo contro gli scozzesi ma tenterà il miracolo per essere a disposizione di Pioli contro la Sampdoria.