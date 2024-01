Milan Bologna è storia: una squadra non sbagliava due rigori da vent’anni. Il dato statistico dopo il match

Due rigori sbagliati per i rossoneri in Milan Bologna. Un dato che non si verificava da quasi vent’anni in Serie A.

STATISTICA – «Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), il Milan ha fallito entrambi i rigori calciati in una partita del massimo torneo. In generale, l’ultima squadra nella competizione era stata il Carpi (vs Lazio nel maggio 2016). Pressione».