Milan-Bologna, la lista convocati dei felsinei: un’assenza pesante

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per il primo match del Meazza: assente Medel

A poche ore dall’esordio in campionato che vedrà contrapposte le formazioni di Milan e Bologna, il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per il delicato match in programma lunedì alle 20:45. Da segnalare l’assenza pesane dell’ex interista Gary Medel, squalificato e non arruolabile alla spedizione milanese. Eccola nel dettaglio:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato.

Come ribadito dal tecnico rossonero Pioli in conferenza, la squadra felsinea opterà qualche cambiamento rispetto la disfatta dello scorso luglio a San Siro.