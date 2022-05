Messias «La chiamata di Maldini? Ecco cosa ho pensato»

Junior Messia ha raccontato la grande emozione provata al momento della chiamata di Paolo Maldini: le sue parole

Ospite degli Autogol su Twitch, Junior Messias ha ricordato:

«Quando ho ricevuto la chiamata del Milan è stata una sorpresa ma dal momento in cui ho saputo che esisteva la possibilità ho detto al mio agente di aspettare. Per me è stato il coronamento di una carriera partita dal basso. Non ho mai fatto grandi sogni, ho sempre pensato categoria per categoria, poi in Serie B ho capito che ci potevo stare a certi livelli».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE