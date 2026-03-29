Mercato Milan, SOS attaccante: inizia il casting per la nuova punta rossonera. Tanti nomi e una sorpresa…

Mercato Milan, i dirigenti rossoneri a lavoro per trovare una nuova punta ad Allegri: la lista dei nomi e una nuova suggestione

Il Milan ha già individuato la priorità assoluta per la prossima sessione di mercato: un nuovo numero 9. In vista del ritorno nelle competizioni europee, la dirigenza rossonera vuole regalare a Massimiliano Allegri un profilo di peso, strutturato e capace di garantire un impatto immediato. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Dusan Vlahovic, un pallino del tecnico livornese. «Il sogno si chiama Dusan Vlahovic, nome che il Milan continua a seguire anche se alla Juventus si respira cauto ottimismo per il suo rinnovo fino al 2028». Nonostante il forte interesse, la trattativa appare in salita a causa della volontà dei bianconeri di blindare il serbo.

Mercato Milan, le alternative in Serie A: da Retegui a Moise Kean

Sullo sfondo del sogno Vlahovic, il casting del club di via Aldo Rossi è già molto ricco e segue una linea precisa: esperienza e compatibilità tattica. Tra i profili monitorati spicca quello di Mateo Retegui, per il quale ci sono già stati movimenti concreti. «Mateo Retegui è addirittura più di una semplice idea: negli scorsi giorno ci sono stati infatti dei contatti diretti tra Igli Tare e il suo agente, ma il nodo ingaggio fuori resta il principale ostacolo ad un eventuale ritorno in Serie A dell’italo-argentino». Restano vive anche le piste che portano a Santiago Castro, valutato circa 40 milioni dal Bologna, e a Moise Kean, la cui clausola rescissoria da 62 milioni di euro rappresenta però uno scoglio economico non indifferente.

Mercato Milan, suggestioni di lusso: Lewandowski e l’ipotesi Lukaku

Oltre ai nomi più concreti, il mercato rossonero si scalda con due suggestioni dal grande fascino internazionale. La prima porta a Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona: il polacco rappresenterebbe un’occasione d’oro, anche se molto dipenderà dalle sue decisioni sul futuro. La seconda, a sorpresa, riguarda un vecchio pallino di Allegri. «Romelu Lukaku, che proprio come Lewandowski va letto come una suggestione più che una pista calda, ma non da scartare a priori. Il belga sta infatti vivendo giorni complicati a Napoli, e la stima che Massimiliano Allegri ha sempre avuto nei suoi confronti potrebbe aprire a scenari sorprendenti in estate».