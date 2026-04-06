Mercato Milan, il focus sui prestiti: dai riscatti certi ai possibili ritorni in rossoneri. Ecco cifre e dettagli

Mercato Milan, facciamo il punto su tutti i giocatori in prestito: dai riscatti ormai certi fino al ritorno di diversi volti noti

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Napoli, la dirigenza guarda con attenzione al rendimento dei calciatori ceduti in prestito. In difesa, Filippo Terracciano sta vivendo una stagione a due facce con la Cremonese: «Ottima prima parte di stagione, poi il crollo insieme a tutta la squadra. 29 presenze con 2 gol per il classe 2003 che ha giocato 90 minuti sia contro il Parma che contro il Bologna giocando da terzino destro». Il suo futuro sembra però segnato: «La Cremonese ha un obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro in caso di salvezza».

A centrocampo la situazione è variegata. Kevin Zeroli, dopo il passaggio alla Juve Stabia, è frenato dalla sfortuna: «Il classe 2005 è all’ottava gara persa per problemi fisici di fila». Splende invece la stella di Comotto allo Spezia, diventato titolare fisso a soli 18 anni. Discorso diverso per Yunus Musah all’Atalanta e Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria; per entrambi il ritorno a Milano appare probabile. Su Musah pesano le cifre: «La Dea dovrebbe pagare 26 milioni + percentuale su rivendita per averlo a titolo definitivo. Operazione molto complessa». Per l’algerino, invece, l’ostacolo è «l’alto ingaggio (4 milioni di euro) e il costo del cartellino circa 10 milioni di euro». Prosegue intanto il percorso di Warren Bondo, che ha collezionato 23 presenze in A nonostante qualche acciacco.

Mercato Milan, il punto sull’attacco: tra riscatti certi e scommesse difficili, da Colombo a Morata

In attacco si muovono cifre importanti per il bilancio rossonero. Il riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa è ormai una formalità: «Manca solo la salvezza aritmetica. Il Milan dovrebbe ricevere circa 10 milioni di euro» grazie a una stagione da 6 gol e 2 assist. Note positive arrivano anche dalla Premier League per Samuele Chukwueze: «Il riscatto del Fulham dovrebbe essere davvero vicino: per il Diavolo pronti 24 milioni di euro». Situazione opposta per Alvaro Morata al Como, dove lo spagnolo è scivolato nelle gerarchie di Fabregas: «Lo spagnolo è diventato una terza scelta, restano a zero i gol stagionali in Serie A». Restano invece ai box per infortuni pesanti i giovani Cissé e Camarda.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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