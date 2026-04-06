Mercato Milan, Bianchin prevede le mosse rossonere: «Allegri vorrebbe quattro giocatori d’esperienza, ecco quali…»

Mercato Milan, Bianchin, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle possibili mosse rossonere in estate

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come un delicato gioco di incastri tra le ambizioni di Massimiliano Allegri e la filosofia societaria. Intervenuto ai microfoni di allMilan.it, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha analizzato la complessità della prossima sessione: «Il Milan deve rinforzarsi e allo stesso tempo allungare la rosa per una stagione da due competizioni». Secondo il giornalista, il tecnico livornese avrebbe le idee chiare su come affrontare il ritorno in Europa, prediligendo profili che offrano garanzie immediate.

«Io credo che, se fosse per Massimiliano Allegri andrebbe su quattro giocatori di esperienza, con il resto a contorno», ha spiegato Bianchin. Questa richiesta si scontrerebbe con la natura del club, che negli ultimi anni ha alternato “giocatori di progetto” a innesti pronti all’uso. La sfida della dirigenza sarà dunque quella di bilanciare queste due anime: «È affascinante un progetto che provi a tenere insieme entrambe le cose», ma il rischio resta alto perché «i giocatori esperti che prendi non puoi sbagliarli», specialmente in vista dell’avvio di stagione a settembre, quando i primi verdetti europei iniziano a delinearsi.

Mercato Milan, cinque obiettivi di Allegri: da Kim Min-jae a Leon Goretzka

Le indiscrezioni di mercato confermano la volontà del tecnico di inserire leadership e fisicità in ogni reparto. Allegri avrebbe individuato cinque ruoli chiave per compiere il salto di qualità: un difensore centrale mancino, un terzino versatile, una mezzala da gol, un regista (soprattutto in caso di addio di Modric) e un bomber da 20 gol. Tra i nomi più caldi dell’ “usato sicuro” spicca quello di Kim Min-jae, profilo ideale per conoscenza del campionato e carisma, oltre a Nathan Aké e Lisandro Martinez.

A centrocampo, il sogno proibito — ma concreto — porta il nome di Leon Goretzka. Il tedesco, in uscita dal Bayern Monaco, rappresenterebbe il prototipo di giocatore richiesto da Allegri: «centrocampista duttile, forte e di esperienza» capace di incidere fin da subito in Champions League. Resta da capire come la società integrerà queste richieste con i riscatti già definiti (come quello di Jimenez e Pobega) e con la gestione dei giovani di ritorno dai prestiti, in un’estate che si preannuncia caldissima sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite strategiche.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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