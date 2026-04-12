Mateta brilla e spaventa il Milan: il rimpianto di gennaio vola a suon di gol

Mateta, l’attaccante sfumato alle visite mediche segna il triplo di Fullkrug: il report sul ginocchio ha cambiato la storia del mercato rossonero

Il calciomercato è fatto di sliding doors e quella che riguarda Mateta rischia di diventare uno dei rimpianti più grandi della stagione rossonera. A fine gennaio, l’attaccante francese è stato letteralmente a un passo dal vestire la maglia del Milan, un affare che sembrava ormai concluso e che avrebbe dovuto rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il report negativo arrivato dopo le visite mediche a causa di un problema al ginocchio ha spinto i dirigenti di via Aldo Rossi a far saltare l’operazione, virando con decisione su altre opzioni. Al posto del francese, il club ha accolto Fullkrug in prestito con diritto di riscatto, un’operazione praticamente a costo zero.

Numeri a confronto: la doppietta al Newcastle gela i rossoneri

Tuttavia, i numeri di questo 2026 stanno dando ragione al talento francese. Nonostante il lungo stop forzato che lo ha tenuto lontano dai campi fino a pochi giorni fa, il ritorno in campo di Mateta è stato devastante. Con la doppietta al Newcastle di oggi e il gol segnato alla Fiorentina in Conference League, l’attaccante ha già segnato il triplo dei gol di Fullkrug in questo inizio d’anno. Il tedesco, infatti, ha trovato la via della rete in Serie A soltanto contro il Lecce, faticando a incidere come sperato. Resta il dubbio se il Milan abbia fatto bene a tutelarsi fisicamente o se abbia perso un’occasione d’oro per il proprio attacco.

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