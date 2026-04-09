Mateta, calvario finito? L’attaccante ad un passo dal Milan a gennaio vede finalmente la luce

Mateta tornerà questa sera titolare con il suo Crystal Palace contro la Fiorentina in Conference League: quel matrimonio sfiorato col Milan

La sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina di questa sera, giovedì 9 aprile 2026, segna il ritorno da titolare di Jean-Philippe Mateta. Per l’attaccante francese classe ’97, si tratta della prima apparizione dal primo minuto dopo il clamoroso intrigo che lo ha visto protagonista nell’ultimo calciomercato invernale.

Mateta era stato infatti a un passo dal vestire la maglia del Milan, con un accordo già definito, prima che un problema al ginocchio riscontrato nelle ore finali di gennaio facesse saltare il trasferimento a Milanello.

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Mateta e la rinascita dopo l’infortunio: quarta gara da gennaio

Quello del centravanti delle Eagles è stato un vero e proprio calvario fisico e psicologico. Dalla fine di gennaio, Mateta ha collezionato appena quattro presenze, frenato da un recupero graduale dopo il “no” dei medici rossoneri e un successivo infortunio subito in FA Cup.

Stasera, nel quarto di finale contro i viola, l’attaccante avrà l’occasione di dimostrare al calcio italiano — e a quel Milan che lo aveva scelto per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri — di essersi messo definitivamente alle spalle i mesi più difficili della sua carriera.