Marocchi analizza il ko del Milan a Napoli: «Conte ha cambiato sullo 0-0, Allegri no»

Marocchi sottolinea la differente gestione tattica tra i due allenatori nel big match del Maradona: la consapevolezza degli azzurri ha fatto la differenza.

Il post-partita di Napoli-Milan continua a far discutere gli addetti ai lavori, focalizzati sulla differente gestione della gara da parte delle due panchine. Nonostante una sfida a lungo bloccata sui binari dell’equilibrio, il verdetto del campo ha premiato la maggiore lucidità strategica dei padroni di casa. Sull’esito del match è intervenuto Giancarlo Marocchi, ex centrocampista e oggi volto di Sky Sport, che ha analizzato i motivi tecnici che hanno portato alla sconfitta dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Secondo il parere espresso da Marocchi, la capacità di leggere i momenti della sfida è stata la chiave di volta che ha spostato gli equilibri a favore della compagine di Antonio Conte. La critica dell’opinionista si concentra sulla reattività dei tecnici: mentre il Napoli ha dimostrato maturità, sapendo quando accelerare, la gestione dei cambi è apparsa come il vero spartiacque. Marocchi evidenzia come l’allenatore azzurro abbia avuto il coraggio di intervenire prima del vantaggio, cercando la vittoria, a differenza di quanto operato sulla sponda milanista, dove si è atteso troppo.

LA SVOLTA TATTICA – «Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione. Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto».

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