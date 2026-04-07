Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: Allegri cerca soluzioni per sbloccare l’attacco

Milanello, dopo il ko di Napoli, il Milan si ritrova subito per iniziare la marcia verso la sfida contro l’Udinese: l’obiettivo è ritrovare il gol degli attaccanti

Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per il solito lavoro di scarico dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli allo stadio Maradona. Il clima nel centro sportivo rossonero è di massima concentrazione e silenzio: il tecnico Massimiliano Allegri sa bene che non c’è più tempo per i rimpianti, poiché la rincorsa a un posto nella prossima Champions League è diventata improvvisamente più ripida e non permette ulteriori passi falsi. La sessione odierna è servita soprattutto per smaltire le fatiche fisiche di una gara intensa ma povera di soddisfazioni.

Programma verso l’Udinese

A partire da domani, il centro sportivo di Milanello tornerà a essere il quartier generale dove ricomincerà il lavoro tattico e atletico più profondo. Allegri ed il suo staff inizieranno a preparare la partita di sabato contro l’Udinese, un match che a questo punto della stagione diventa un crocevia fondamentale per il futuro del club. La sfida di San Siro contro i friulani è delicata sotto ogni punto di vista; i rossoneri devono necessariamente invertire la rotta per evitare di perdere il contatto con le zone nobili della classifica. La squadra è attesa domani nel primissimo pomeriggio, per poi scendere sul rettangolo verde alle 15.30 ed iniziare l’unica sessione di allenamento prevista per la giornata, dove si inizieranno a provare i primi schemi anti-Udinese.

Analisi sul digiuno offensivo

Il focus principale dell’allenatore rossonero verterà inevitabilmente sulla fase realizzativa e sulla cattiveria agonistica negli ultimi metri. Allegri dovrà studiare nuove soluzioni tattiche o sollecitare psicologicamente i propri giocatori per far tornare gli attaccanti al gol. Il dato emerso nelle ultime ore è impietoso: la rete più recente firmata da un centravanti del Milan risale a poco più di un mese fa. Questa sterilità offensiva sta pesando come un macigno sulla media punti e richiede una risposta immediata già a partire dalla prossima gara casalinga. Senza i gol delle punte, l’obiettivo europeo rischia di scivolare via proprio sul più bello.