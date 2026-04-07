Connect with us

News

Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: Allegri cerca soluzioni per sbloccare l’attacco

Published

52 minuti ago

on

By

Allegri

Milanello, dopo il ko di Napoli, il Milan si ritrova subito per iniziare la marcia verso la sfida contro l’Udinese: l’obiettivo è ritrovare il gol degli attaccanti

Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per il solito lavoro di scarico dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli allo stadio Maradona. Il clima nel centro sportivo rossonero è di massima concentrazione e silenzio: il tecnico Massimiliano Allegri sa bene che non c’è più tempo per i rimpianti, poiché la rincorsa a un posto nella prossima Champions League è diventata improvvisamente più ripida e non permette ulteriori passi falsi. La sessione odierna è servita soprattutto per smaltire le fatiche fisiche di una gara intensa ma povera di soddisfazioni.

Programma verso l’Udinese

A partire da domani, il centro sportivo di Milanello tornerà a essere il quartier generale dove ricomincerà il lavoro tattico e atletico più profondo. Allegri ed il suo staff inizieranno a preparare la partita di sabato contro l’Udinese, un match che a questo punto della stagione diventa un crocevia fondamentale per il futuro del club. La sfida di San Siro contro i friulani è delicata sotto ogni punto di vista; i rossoneri devono necessariamente invertire la rotta per evitare di perdere il contatto con le zone nobili della classifica. La squadra è attesa domani nel primissimo pomeriggio, per poi scendere sul rettangolo verde alle 15.30 ed iniziare l’unica sessione di allenamento prevista per la giornata, dove si inizieranno a provare i primi schemi anti-Udinese.

Analisi sul digiuno offensivo

Il focus principale dell’allenatore rossonero verterà inevitabilmente sulla fase realizzativa e sulla cattiveria agonistica negli ultimi metri. Allegri dovrà studiare nuove soluzioni tattiche o sollecitare psicologicamente i propri giocatori per far tornare gli attaccanti al gol. Il dato emerso nelle ultime ore è impietoso: la rete più recente firmata da un centravanti del Milan risale a poco più di un mese fa. Questa sterilità offensiva sta pesando come un macigno sulla media punti e richiede una risposta immediata già a partire dalla prossima gara casalinga. Senza i gol delle punte, l’obiettivo europeo rischia di scivolare via proprio sul più bello.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×