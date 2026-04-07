Napoli Milan, attacco rossonero sterile: i dati inchiodano la squadra di Allegri

Napoli Milan, il club rossonero produce uno dei valori di Expected Goals più bassi della stagione e abbandona le speranze di rimonta tricolore

Il Milan perde 1-0 contro il Napoli e saluta virtualmente le speranze scudetto. La gara del Maradona ha evidenziato una preoccupante sterilità offensiva che i numeri confermano in modo impietoso. La squadra di Massimiliano Allegri ha faticato enormemente a trovare varchi nella difesa azzurra, producendo una mole di gioco che raramente si è trasformata in reali pericoli per la porta avversaria.

Analisi dei dati statistici

Il club rossonero ha prodotto appena 0.47 come valore di Expected Goals in questa partita. Si tratta di uno dei dati più bassi dell’intera stagione: solo contro la Roma a gennaio 2026 e l’Atalanta a ottobre 2025, i rossoneri hanno fatto peggio in questo campionato. Questo dato sottolinea l’incapacità di creare occasioni nitide, nonostante il possesso palla e i tentativi di manovra.

Addio allo scudetto

La sconfitta, maturata in un match così bloccato, pesa come un macigno sulla classifica e sul morale. Con un attacco che fatica a pungere nei momenti decisivi, il Milan si trova ora a dover difendere con le unghie il piazzamento Champions, abbandonando le velleità di rimonta sull’Inter capolista. La mancanza di cinismo e di qualità negli ultimi metri è il problema principale che Allegri dovrà risolvere per il finale di stagione.

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