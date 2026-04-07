Napoli Milan, Politano punisce (ancora) i rossoneri: i numeri dell’esterno azzurro contro il Diavolo

Napoli Milan, Politano firma il gol vittoria e aggiorna i suoi numeri contro i rossoneri: ecco il dato sull’esterno azzurro

In un’atmosfera da scontro epico, Matteo Politano ha vestito i panni del guerriero celeste al “Maradona”. Se l’iconografia sacra ci mostra l’Arcangelo Michele intento a ricacciare le tenebre, il rettangolo verde ha messo in scena una versione altrettanto efferata: un lampo, un colpo secco al volo e il Milan finisce dritto all’inferno. Il posticipo della 31^ giornata ha decretato una sentenza spietata per il club di Via Aldo Rossi, con l’esterno del Napoli nel ruolo di giustiziere implacabile.

Il suo 1-0 non è stato soltanto un gol, ma una vera e propria eclissi sulle ambizioni tricolori della squadra di Massimiliano Allegri. Una rete che mette ufficialmente la parola “fine” alle speranze dei milanisti, come ammesso con amara lucidità dallo stesso tecnico nel post-partita. Ormai per Politano «purgare il Diavolo non è più solo una casualità, ma un piacevole vizietto». Quando vede le maglie rossonere, scatta una scintilla particolare che lo rende letale.

Napoli Milan, i numeri della “bestia nera”: Politano vede rossonero e colpisce

Le statistiche confermano una tendenza che sta diventando un’ossessione per la difesa rossonera. Il Milan è infatti il bersaglio preferito in carriera per l’attaccante romano: sono ben 7 i gol totali segnati contro il Diavolo, di cui 5 da quando indossa la maglia del Napoli. Una regolarità impressionante che lo ha reso l’uomo della provvidenza per il popolo azzurro nei grandi appuntamenti.

«Quando c’è da abbattere il Diavolo, meglio chiamare Politano», recita ormai una regola non scritta all’ombra del Vesuvio. Mentre per i tifosi del Milan la sua sagoma sta diventando un vero incubo sportivo, per Antonio Conte rappresenta la certezza di un giocatore capace di esaltarsi nelle difficoltà. Il successo rilancia il Napoli al secondo posto, consolidando la posizione Champions e lasciando ad Allegri solo il compito di difendere il piazzamento europeo nelle restanti sette giornate.