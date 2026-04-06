Manna a Dazn: «Vogliamo dare continuità al momento positivo. Lukaku? Situazione chiara. Giovane lo abbiamo preso perché…»

Manna a Dazn ha presentato il match tra Napoli e Milan, valido per la 31a giornata di Serie A. Queste le parole del ds azzurro

Nel pre partita di Napoli-Milan, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando i temi principali della gara e soffermandosi anche sulla situazione legata a Romelu Lukaku.

MANNA SULLA PARTITA – «È una partita importante, vogliamo dare assolutamente continuità al momento positivo. Siamo due squadre vicine, ben allenate, ben strutturate, è una bella partita, sarà lunga. È tosta».

Il dirigente del Napoli ha poi parlato della scelta di schierare dal primo minuto il giovane attaccante arrivato nel mercato di gennaio.

FIDUCIA A GIOVANE – «Giovane l’abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante. Oggi ha un’occasione importante, il ragazzo è serio, umile, lavora, è professionale. Di solito quando si è così il lavoro paga sempre».

Spazio anche al tema più delicato, quello legato a Lukaku, con parole chiare sulla gestione del caso.

IL CASO LUKAKU – «La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento, con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente a quella che era la nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di lavorare con i suoi dottori, noi avremmo confrontarci con lui qui a Napoli. Non è avvenuto, non siamo contenti, ma l’integrità del gruppo vale più di tutto. Penso e spero che torni tra una settimana, lui sa che ci saranno delle conseguenze, noi adesso pensiamo ad altro. Oggi gioca Giovane, siamo contenti ed avanti così».

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QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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