Maldini a Sky: «Vi svelo la verità sul rinnovo di Leao. Ecco la situazione»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro l’Inter di Champions League. Le dichiarazioni

EMOZIONI – «Sempre bellissimo, non invidio mai quello che succede ai calciatori perché ho avuto talmente tante emozioni in carriera ma oggi sarei voluto essere sul pullman. Sono cose difficili da provare poi da dirigente».

PAURA – «Timore c’è, anche tensione perché ti giochi una semifinale di Champions. Solo Giroud l’ha giocata, poi il derby aumenta la tensione perché perdere brucerebbe molto».

LEAO – «Sì non stava bene. Poi un giocatore che strappa così tanto è sempre a rischio. Speriamo sia una cosa di pochi giorni, lui dice che sta bene. Certezza per averlo al ritorno non c’è, dovremo provarlo, vedremo».

LEAO RINNOVA – «Siamo molto vicini, questo è chiaro. C’è sempre stata l’intenzione del giocatore, della squadra, del club. Abbiamo limato tutto, ora siamo vicini».

EFFETTO SAN SIRO – «Bellissimo, bellissimo».