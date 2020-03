Maldini: «Finale di Istanbul? All’intervallo abbiamo litigato»

Maldini ha voluto precisare a tutto il mondo rossonero cosa è accaduto all’intervallo della finale di Istanbul sfatando il mito della festa

Ecco le parole di Maldini in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport in merito alla finale di Champions League di Istanbul tra Milan-Liverpool persa ai rigori dopo essere stati in vantaggio per 3-0 prima dell’intervallo.

«Non è vero che nell’intervallo abbiamo festeggiato. Anzi, abbiamo litigato. Ci rinfacciavamo cose stupide, poi è intervenuto Ancelotti e ci ha zittiti. Ci sono molte tensioni in una finale»