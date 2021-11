Macia: «Tatarusanu trasmette calma, per Rebic fu difficile alla Fiorentina»

L’ex dirigente della Fiorentina Eduardo Macia ha parlato di due ex Fiorentina come Rebic e Tatarusanu. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Eduardo Macia, ex direttore tecnico dela Fiorentina, ha parlato così dei due ex Rebic e Tatarusanu. Le sue dichiarazioni.

EX DI FIORENTINA MILAN – «Rebic ha un grandissimo potenziale, lo portai facilmente a Firenze, fu invece lui a trovare delle difficoltà. Anche perché quella Fiorentina girava davvero in maniera perfetta. Tatarusanu? È un portiere di grande sicurezza, non per nulla quando gioca trasmette a tutta la squadra grande calma e fermezza».