Marelli: «Guida ha arbitrato benissimo, sul contatto Leao Odriozola...»

Luca Marelli, ex arbitro ha promosso l’operato di Guida in Fiorentina Milan: il contatto Leao Odriozola non sanzionabile

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore per DAZN, ha parlato in questi termini dell’operato dell’arbitro Guida in Fiorentina-Milan:

«Ci sono due episodi da rivedere. Il rigore chiesto dal Milan, con l’incrocio di gambe in area. Fosse stato fischiato non ci sarebbe stato l’intervento del VAR, è un intervento negligente. Il rigore su Saponara? Fosse stato dato si sarebbe andati al VAR, è Saponara a cercare la gamba di Messias. Bravissimo Guida».