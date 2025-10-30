Lookman ha numeri da urlo contro il Milan! I dati non mentono sul nigeriano

Lookman ha siglato il suo primo gol stagionale in Serie A contro il Milan! Per i rossoneri il nigeriano è un vero e proprio incubo

Ademola Lookman continua a incarnare la vera e propria kryptonite per il Milan. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, noto per la sua velocità, il dribbling secco e la capacità di finalizzazione chirurgica, ha raggiunto un traguardo statistico che ne cementa lo status di bestia nera dei rossoneri.

Secondo i dati forniti da Opta Paolo, Lookman ha segnato quattro gol contro il Diavolo in Serie A, e la particolarità sorprendente è che tutte queste reti sono state realizzate tra le mura amiche, nello stadio di Bergamo. Questo dato lo consacra come il giocatore della Dea ad aver messo a segno il maggior numero di marcature contro il club di Via Aldo Rossi in casa propria, all’interno della massima competizione nazionale.

Una Tradizione Scomoda per i Rossoneri

Questa tendenza non è solo una curiosità statistica, ma evidenzia una vera e propria difficoltà del Milan nel contenere la rapidità e l’efficacia offensiva di Lookman quando gioca davanti al proprio pubblico. Per i rossoneri, la trasferta contro l’Atalanta si conferma regolarmente come una delle più insidiose del calendario, e le performance dell’attaccante nigeriano sono il sintomo più evidente di questo sgradito trend.

Il fatto che Lookman, un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Ivan Jurić, l’allenatore croato celebre per il suo calcio aggressivo e i ritmi asfissianti, concentri tutte le sue realizzazioni contro i milanisti in casa, suggerisce una particolare alchimia tra il giocatore, l’ambiente di Bergamo e l’aggressività tipica della formazione nerazzurra, che si esalta nelle gare casalinghe.

Impatto e Leadership di Lookman

Ogni volta che Lookman Incrocia i tacchetti con la formazione lombarda nel proprio stadio, sembra trasformarsi in un incubo per la difesa avversaria. I suoi gol spesso non sono semplici segnature, ma reti decisive che hanno inciso pesantemente sul risultato finale degli incontri.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, trovare una soluzione per disinnescare la minaccia Lookman in trasferta è diventato un imperativo strategico. Le sue quattro reti casalinghe contro i rossoneri rappresentano non solo un record personale per l’Atalanta in questa specifica statistica, ma anche un monito costante sulla necessità di affrontare le sfide contro la Dea con la massima attenzione, specialmente in difesa. L’attaccante è l’uomo dei record, e il Diavolo è la sua vittima preferita.