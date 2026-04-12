Longhi “difende” Leao nella sua analisi sulla sconfitta del Milan contro l’Udinese: ecco tutte le parole

Longhi, attraverso il proprio profilo X, ha difeso Rafael Leao nella sua analisi dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese

Il momento buio del Milan tocca il suo apice con lo 0-3 casalingo subito per mano dell’Udinese, segnando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato. In un clima di forte tensione, il pubblico di San Siro ha individuato in Rafael Leao il principale bersaglio della propria frustrazione. Nonostante una prova non peggiore di molti compagni, il numero 10 è stato l’unico calciatore a essere subissato dai fischi al momento della sostituzione, diventando l’emblema del malcontento milanista.

Sulla questione è intervenuto il giornalista Bruno Longhi, che attraverso il proprio profilo X ha voluto fare chiarezza sulla distribuzione delle colpe. Pur non assolvendo completamente il portoghese, Longhi ha criticato l’accanimento dei tifosi nei confronti di un singolo giocatore in un contesto di naufragio collettivo.

«Il Milan viene travolto (0-3) da una grande Udinese e il pubblico di San Siro se la prende con Leao fischiandolo sonoramente al momento della sostituzione. Tutti contro di lui, quale fosse il solo responsabile del tracollo generale. Non merita la difesa d’ufficio, ma nemmeno che sia l’abituale “capro espiatorio” quando la squadra non gira. E poi sul tridente d’attacco (finto nel primo tempo, più autentico nella ripresa) ci sarebbe da dibattere a lungo»