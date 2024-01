Loftus-Cheek a MilanTv: «Doppietta? La aspettavo da tempo. Siamo arrabbiati e delusi per il risultato»

Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv nel post-partita di Milan Bologna: tutte le dichiarazioni

Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv per analizzare Milan Bologna.

PAROLE – «Siamo arrabbiati e delusi, non dobbiamo subire rimonte nel secondo tempo, purtroppo è già successo diverse volte. Cercheremo di migliorare sotto ogni aspetto, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, mettiamo sempre il cuore in campo ma questo è il calcio, siamo stati anche molto sfortunati».

PRIMA DOPPIETTA – «Aspettavo questo momento da tempo, sono felice di aver segnato a Milano dopo averlo fatto in trasferta, è stato incredibile, avrei voluto vincere ma è andata così purtroppo, ci rifaremo sicuramente».

RUOLO OFFENSIVO – «Sì anche con Sarri al Chelsea giocavo più vicino all’attaccante, avevo fatto tanti gol e sono contento di segnare anche qui al Milan, mi trovo molto bene in questa posizione perchè mi inserisco spesso in area di rigore».