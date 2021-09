Liverpool Milan, esordio nella ripresa per Daniel Maldini

Liverpool Milan. esordio per Daniel Maldini a dieci minuti dalla fine: grande orgoglio per papà Paolo in tribuna

A dieci minuti dalla fine di Liverpool-Milan Stefano Pioli ha lanciato in campo Daniel Maldini, entrato al posto di Ante Rebic. Esordio importante per il giovanissimo esterno che ha battuto il padre Paolo in un aspetto.

MAI AD ANFIELD – Lo storico capitano rossonero infatti in carriera non ha mai giocato ad Anfield avendo incontrato il Liverpool solo nelle due finali di Champions del 2005 e del 2007. Grande orgoglio per il DT rossonero.