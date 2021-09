Liverpool Milan, Pioli ha scelto il capitano: sarà Davide Calabria

Liverpool Milan, Davide Calabria sarà il capitano dei rossoneri nella sfida di questa sera. Romagnoli parte dalla panchina

Stefano Pioli ha scelto Davide Calabria come capitano del Milan per la gara di questa sera in Champions League contro il Liverpool. Grande investitura per il terzino italiano che vuole confermare l’ottimo momento di forma che dura ormai da due anni.

ROMAGNOLI IN PANCHINA – Alessio Romagnoli, capitano designato, partirà dalla panchina nella sfida di questa sera, pronto a subentrare in caso di bisogno.