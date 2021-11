Marcello Lippi ha parlato del lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Le parole dell’ex allenatore sulla stagione dei rossoneri

Intervistato da TMW, Marcello Lippi ha parlato di Pioli e della stagione del suo Milan. Le dichiarazioni dell’ex tecnico e ct della Nazionale anche sulla lotta Scudetto.

SCUDETTO LOTTA A DUE – «No, no. E’ una lotta a tre, sicuramente. Si inserirà anche l’Inter. Milan e Napoli devono tener presente anche l’Inter».

LAVORO PIOLI – «Sì, è vero. Sono rimasto colpito dal suo lavoro, da tre anni lavora ai vertici del campionato e anche quest’anno ha fatto una partenza eccezionale. Secondo me sta pagando la disabitudine del Milan al calcio internazionale, da 7 anni i rossoneri non erano in Champions… Ma a livello Nazionale ha fatto benissimo, mi ricorda Ancelotti e credo di fargli un bel complimento con questo paragone».