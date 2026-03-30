Lichtsteiner in vista di Napoli Milan: «Con Conte sono cresciuto tantissimo, ma Allegri sa creare un’ottima intesa di squadra. Sono entrambi dei vincenti e…»

Lichtsteiner, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, i suoi due allenatori ai tempi della Juventus

In un’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, l’ex terzino di Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner ha parlato del suo nuovo percorso nel mondo del calcio. Oggi alla guida del Basilea, lo svizzero ha ammesso di ispirarsi profondamente a due figure che hanno segnato la sua carriera da calciatore e che oggi guidano le due principali contendenti al titolo (con l’Inter di Chivu) in Serie A: Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Si parte con Antonio Conte: «Con lui sono cresciuto enormemente. Sono diventato un giocatore in grado di competere ai vertici internazionali per diverse stagioni e sotto ogni punto di vista. È di altissimo livello sotto il profilo tecnico-tattico e ottiene il massimo dai suoi giocatori dal punto di vista fisico. Riesce a spremere il massimo assoluto da un calciatore e da una squadra in breve tempo. Incarna la voglia di vincere e la mentalità vincente, giorno dopo giorno».

Poi, una battuta su Massimiliano Allegri: «Eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena».

Ma a quale dei due si ispira di più Lichtsteiner? «I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore».