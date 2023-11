Leao-Ibrahimovic, il portoghese svela un simpatico retroscena

Leao-Ibrahimovic, il portoghese del Milan ha svelato un importante retroscena sul suo rapporto con l’ex centravanti svedese

Durante l’intervista a F19, Rafael Leao, stella del Milan, ha svelato questo retroscena:

IBRAHIMOVIC – «Zlatan faceva una cosa così. Quando giocavo bene, lui non mi diceva niente. Solo quando giocavo male. E si concentrava più sui dettagli, non gli interessava del dribbling: a volte mi diceva, Rafa quel controllo lì devi farlo così subito per andare in porta, con un talento così non puoi sbagliare un controllo così».

