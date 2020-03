L’appello di Gattuso: «Coronavirus? È fondamentale restare a casa»

Gattuso lancia un appello attraverso i canali ufficiali del Napoli a tutti gli italiani in cui invita a restare a casa per contenere il coronavirus

Ecco le parole di Gennaro Gattuso attraverso i canali ufficiali del Napoli in cui ricorda a tutti gli italiani di restare a casa e tenere duro in questi giorni per contenere la diffusione del Coronavirus.

«So che stiamo attraversando un momento molto complicato, ma vi chiedo di restare a casa: è fondamentale. Ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. Dispiace per tutte le persone che ci hanno lasciato ed è per questo che bisogna rispettare le regole. So che è difficile restare a casa, ma bisogna che facciamo uno sforzo tutti quanti per uscire il prima possibile da questa situazione»