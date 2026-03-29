Kostic Milan, il retroscena di Matteo Moretto: cifre e dettagli dell’affare col Partizan Belgrado

Kostic Milan, l’esperto di mercato svela i segreti della trattativa chiusa a gennaio: il classe 2007 è già in città per visite mediche e firma

Il mercato del Milan guarda con lungimiranza al futuro e l’ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera risponde al nome di Andrej Kostic. A fare chiarezza sulla trattativa è stato Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, che attraverso il proprio canale YouTube ha svelato i retroscena di un’operazione nata a dicembre 2025 e chiusa con un blitz decisivo nell’ultimo giorno del mercato di gennaio. Il club di via Aldo Rossi ha saputo attendere il momento propizio per regalare a Massimiliano Allegri un talento di prospettiva assoluta, capace di bruciare le tappe nonostante la giovanissima età.

Il classe 2007 arriva a Milanello con un bagaglio internazionale già significativo, avendo collezionato gol e presenze tra Conference ed Europa League con il Partizan Belgrado. L’accordo economico prevede una base fissa di 3,5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore del club serbo. L’inserimento del ragazzo sarà graduale: l’idea strategica del Milan è quella di farlo muovere tra la Prima Squadra e il Milan Futuro, permettendogli di adattarsi ai ritmi della Serie A sotto l’occhio vigile del tecnico livornese.

DICHIARAZIONI – «Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l’operazione non andò a buon fine subito, ma l’ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un’impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa. Kostic è già a Milano e ha già fatto le visite mediche. Le cifre dell’operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E’ un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici. L’idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro».