MN24 – Calciomercato Milan, svolta Kostic: blitz di Tare e accordo chiuso. Pronte le visite mediche

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso a sorpresa il colpo Kostic: l’attaccante svolgerà domani le visite mediche di rito

Il Milan ha sferrato l’attacco decisivo per assicurarsi uno dei talenti più brillanti del panorama balcanico. Andrej Kostić, attaccante montenegrino classe 2007, è ufficialmente a un passo dal vestire la maglia rossonera. Nonostante il forte interesse di diversi club europei, la dirigenza di via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo totale con il Partizan Belgrado per il trasferimento a titolo definitivo della punta diciannovenne.

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Come anticipato da Luca Maninetti e raccolto anche da Milannews24, Kostić è già approdato a Milano e sosterrà le visite mediche nella giornata di domenica, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime stagioni.

Calciomercato Milan, Kostić tra gol e paragone con Vlahović: l’identikit del bomber

L’impatto di Kostić nell’attuale stagione con il Partizan è stato devastante, con una media realizzativa impressionante che parla di 10 reti complessive, spesso partendo dalla panchina. Alto 188 cm e dotato di una struttura fisica imponente, il giovane montenegrino viene spesso paragonato a Dušan Vlahović, non solo per le caratteristiche tecniche e l’abilità nel gioco aereo, ma anche per il legame con lo stesso agente della stella bianconera.

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di Kostić rappresenta un investimento lungimirante: un centravanti moderno che sa attaccare la profondità e sentire la porta, pronto a crescere all’ombra dei big per diventare il punto di riferimento dell’attacco milanista nel prossimo futuro.