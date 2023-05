Kjaer Lautaro: Gil Manzano prima dà rigore, poi al VAR lo toglie. Cos’è successo nel primo tempo di Milan Inter di Champions League

Episodio da moviola intorno alla mezz’ora di Milan Inter. Lautaro è finito a terra nel contatto con Kjaer, con l’arbitro Gil Manzano che ha inizialmente decretato il calcio di rigore. Richiamato al VAR, però, il direttore di gara ha poi annullato la decisione presa.

Dijo el árbitro que siempre ño, haber si no nos pesa luego esta payasa da del becerro Lautaro que puso haber continuado la jugada y culminar el tercero del juego … #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/X3N1MYoqgS — Ubaldo Franco (@UbaldoDFR) May 10, 2023

Queste le parole di Calvarese a Prime: Secondo me a vedere il replay Kjaer non fa nulla per commettere fallo, fa di tutto per evitare il contatto.