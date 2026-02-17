Kirovski torna a parlare: «Il nostro obiettivo è far crescere i giovani, bisogna metterli in situazioni scomode! Bartesaghi ne è l’esempio…»

Kirovski, intervistato a Milan Tv, ha parlato così del suo lavoro, del progetto giovani e il lavoro sul talento: ecco tutte le sue parole

Al secondo anno di attività, il progetto Milan Futuro continua a essere il pilastro della strategia rossonera per la crescita dei talenti. Jovan Kirovski, intervistato negli uffici di Milanello durante il programma “L’Inferno del Lunedì”, ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso, utilizzando per la prima volta la lingua italiana. L’obiettivo primario resta quello di accorciare il gap tra il settore giovanile e la Prima Squadra, offrendo ai ragazzi un contesto competitivo e professionale sotto la guida attenta della società e dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Sull’obiettivo ultimo del progetto: «Ho lavorato e giocato in tanti altri paesi: Germania, Inghilterra, anche gli Stati Uniti. Diverse culture, diverso calcio. Ma noi siamo in Italia e abbiamo una cultura forte: l’importante è che noi cambiamo un po’ il processo e la mentalità. Noi siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Il Barcellona o il Bayern Monaco hanno le seconde squadre giocano in terza o quarta divisione: l’importante è che i giocatori giocano in situazioni non comode, in Serie C o Serie D con adulti. È il vero calcio per i nostri giovani calciatori: tutte le partite sono difficili, questo è molto molto importante».

E ancora sul senso di Milan Futuro: «Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, perché io penso che nel Milan è importante che i nostri giocatori abbiano pressione perché quando arriveranno a San Siro giocheranno con pressione. Però il nostro obiettivo numero uno è farli crescere. Il nostro esempio è Bartesaghi: ha giocato nel settore giovanile, Primavera, Milan Futuro ed è arrivato in prima squadra, un esempio per tutti. Ma abbiamo altri esempi: Jimenez ha giocato in Primavera e in Futuro, poi lo abbiamo venduto a un altro livello a un’altra squadra».

Su Ibrahimovic e altri giovani ceduti: «Maxi ha giocato molto bene, abbiamo avuto un’opportunità per un altro livello e allora ok, lo abbiamo ceduto all’Ajax. Dutu l’anno scorso ha giocato in Primavera e poi in Futuro, abbiamo pensato che per lui era più forte un altro livello (Dinamo Bucarest, ndr). E anche per Diego Sia era meglio giocare a un altro livello in Spagna (Mirandes, ndr). Ma l’obiettivo numero uno è la prima squadra».

Sull’importanza di far crescere e sviluppare i talenti italiani: «È importante che abbiamo giocatori giovani che sono tifosi del Milan e vogliono giocare nel Milan: ed è importante che abbiamo giocatori che arrivano al Milan. Abbiamo tanti calciatori in Nazionale che vogliamo crescere tecnicamente e tatticamente. Siamo una squadra italiana: al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi. È vero arrivano anche altri profili internazionali ma i numero uno sono quelli italiani».

Sul rapporto con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile: «Parlo con Vincenzo tutti i giorni, più che con mia moglie. È importante guardare tutto insieme: visione, strategia. Abbiamo giocatori che si allenano qua a Milanello, giovani che giocano sempre in Primavera dove siamo i più giovani di tutti. Sicuramente siamo i più giovani con Milan Futuro. Importante che noi abbiamo chiara la filosofia e la strategia, lavorando tutti insieme».

Sui nuovi arrivi di gennaio: «Abbiamo lavorato bene con il nostro team di scout. Abbiamo portato quattro giocatori diversi, fisicamente forti. Malick Cissè ha giocato con il Senegal U17 ai Mondiali. Anche italiani come Sardo e Alphadjo Cissè, super talenti. Adesso l’importante per noi è lavorare con questi talenti».