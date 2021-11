Caressa sceglie due rossoneri per la sua Top 11: ecco chi ha premiato

Fabio Caressa ha scelto la sua Top 11 per l’undicesima gironata di campionato. Nella formazione due giocatori del Milan

Fabio Caressa, con un video sul proprio canale Youtube, ha scelto gli undici giocatori, che per lui hanno giocato meglio nell’undicesima giornata di campionato. Per il Milan il giornalista ha scelto Kessie e Ibrahimovic. Le sue motivazioni.

MILAN – «Ho scelto Kessie non solo per il rigore ma per la sua fisicità: il dominio che il Milan ha in campo dipende anche dalla sua consistenza. Ibrahimovic immortale: oltre aver segnato e procurato il rigore, ha regalato 60 minuti di grande calcio».