Ibrahimovic, l’ex PSG rivela: «In spogliatoio diventava pesantissimo»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zoumana Camara, ex compagno di squadra di Ibrahimovic al PSG, ha raccontato un retroscena sull’attaccante. Le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «Ibra è speciale nel fisico e nella testa, affronta ogni giorno con una determinazione incredibile: così tanto forte che anche gli altri compagni ne vengono investiti. E lo segui perché il modo che ha di relazionarsi e pretendere il massimo dagli altri è lo stesso che usa su se stesso. A Parigi ha portato esperienza e organizzazione, oltre alla sua voglia di vincere ovunque: ricordo che anche dopo i successi nelle partitelle di squadra diventava pesantissimo all’interno dello spogliatoio. Ma per noi era un modo per ‘vendicarci’ il giorno dopo e fare il massimo per vincere, anche in allenamento».