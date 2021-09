Juventus Milan, ballottaggio tra Rebic e Giroud: croato leggermente avanti

Juventus Milan, Stefano Pioli deve ancora sciogliere il dubbio tra Rebic e Giroud: Ante leggermente avanti sul francese

Juventus-Milan si avvicina e in casa rossonera vige tuttora un’importante ballottaggio. Con Ibrahimovic che molto probabilmente non partirà per Torino (o al massimo andrà in panchina), Stefano Pioli deve ancora decidere chi lanciare nel ruolo di centravanti tra Ante Rebic e Olivier Giroud.

ANTE AVANTI – Al momento il favorito sembra essere l’ex Fiorentina, in goal ad Anfield e autore di due assist contro la Lazio. Giroud non è ancora al massimo dopo la positività al Covid e inoltre la sua fisicità potrebbe risultare letale nell’ultima mezzora. Pioli scioglierà il nodo solo a ridosso della sfida.