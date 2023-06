Jacobelli ricorda Berlusconi: «Ha cambiato il calcio, a dimostrarlo..»

Nel giorno dei funerali di Berlusconi, Jacobelli a TMW ha voluto ricordare l’ex presidente del Milan. Le parole

«Io ho avuto la fortuna di seguire da inviare i primi anni del Milan di Berlusconi e ho avuto la fortuna di avere un rapporto piuttosto continuo con il presidente che era molto attento al rapporto con la stampa. È stato un innovatore, un anticipatore che ha cambiato la storia del calcio italiano. I 29 trofei conquistati in 31 anni lo dimostrano, ha vinto con una rivoluzione pressoché totale. È stato l’uomo dei record anche a livello politico ma soprattutto per il calcio, abbiamo visto i tifosi della Curva Sud del Milan ad Arcore per rendere omaggio a chi ha cambiato la storia del calcio»