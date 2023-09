Inter Milan, Tchouameni scherza: «Mi pare di aver capito che…». Le parole del centrocampista francese sul derby di Milano

Intercettato da La Gazzetta dello Sport nel ritiro della Francia, Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e della Francia, ha commentato il derby Inter Milan.

LE PAROLE – «Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo».

