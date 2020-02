Inter-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Inter-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventitreesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Inter-Milan streaming: ventitreesimo match di campionato per i rossoneri, il quindicesimo sotto la gestione Pioli. La tensione durante questa settimana è salita giorno dopo giorno, e ora ha raggiunti i massimi livelli: domenica sera andrà in scena il derby della Madonnina. Il Diavolo arriva all’appuntamento in buona salute, nonostante la piccola frenata contro l’Hellas Verona lo scorso weekend. Non sarà semplice per Romagnoli e compagni fermare i nerazzurri di Conte in versione lotta-scudetto.

Inter-Milan: ecco dove vederla

Inter-Milan è visibile in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Inter-Milan streaming è necessario collegarsi a Sky Go, oppure a Now TV, ed acquistare un ticket.

Inter-Milan, ultime e probabili formazioni

INTER – Antonio Conte dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Handanovic e Lautaro Martinez. Il primo ha rimediato un infortunio alla mano e difficilmente riuscirà a smaltirlo in tempo per il derby, mentre l’argentino dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Tra i pali ci sarà quindi Padelli, protetto dalla diga composta da Godin, De Vrij e Srkiniar. Ali di centrocampo Candreva e Young, in mezzo al campo ci sarà il nuovo acquisto Eriksen insieme a Brozovic e Barella. Davanti Sanchez affiancherà Lukaku.

MILAN – Conferma il 4-4-2 Stefano Pioli. Doppio ballottaggio in difesa, con Kjaer e Conti al momento favoriti su Musacchio e Calabria. Completano il reparto Romagnoli e Theo Hernandez. Sugli esterni di centrocampo agiranno Castillejo e Calhanoglu, mentre interni Kessie e Bennacer. In avanti ci sarà Ibrahimovic, che ha smaltito gli acciacchi fisici, affiancato da Leao.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) – Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli

Inter-Milan, i precedenti con Maresca

È Fabio Maresca, direttore di gara originario di Napoli, l’arbitro designato per dirigere il derby tra Inter e Milan in programma domenica 9 febbraio a San Siro. Il fischietto campano è alla sua prima stracittadina meneghina in carriera. Con i rossoneri Maresca ha arbitrato 7 match: 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta per il Diavolo; 6 invece le partite dell’Inter dirette dal fischietto campano: 4 successi nerazzurri, nessun pareggio e due sconfitte.